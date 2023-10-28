Cumhuriyet’in 100. yılı çerçevesinde, Eskişehir Valiliği ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliği ile gerçekleştirilen etkinlikte, kadın çiftçi kooperatifleri stant açarak ürettikleri ürünleri sergiledi.

Eskişehir Valilik Meydanı’nda düzenlenen etkinlikte Eskişehir Kadın Çiftçiler Derneği, Frig Vadisi Ekolojik Köy Projesi çerçevesinde kurulan Gökçekuyu Mahallesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, Tiryakizade Sosyal Girişim Ailesi Cemre Kooperatifi, Sarıcakaya Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, Kaymazyayla ve Kaymaz Mahalleleri Doğal Yaşam Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve İnönü İlçesi Hünerli Ev Kadınları Kadın Girişimi İşletme ve Üretim Kooperatifi kurulan stantlarda ürünlerini sergiledi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş yaptığı açıklamada, “Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak ilimizdeki kadın kooperatiflerimizi beraberce kurduk. Hem tarımla alakalı hem Ticaret Bakanlığımızın kurmuş olduğu kooperatiflerimizin, kendi ürünlerini sergileyecekleri kırsaldaki yetiştirilen ürünlerimizin veya çeşitlendirilen ürünlerin Eskişehir halkıyla buluşturulmasını sağlamak maksadıyla Cumhuriyetimizin 100. yılı etkinliği çerçevesinde Sayın Valimizin de uygun görüşleri ve bize sağlamış olduğu imkanlarla, Orman Bölge Müdürlüğümüzün destekleriyle, personelimizin gayretleri ve kadın kooperatiflerimizin, üreten kadınlarımızın emekleriyle böylesine anlamlı bir etkinliği gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Kadın üreticilerimizin yaptıkları işleri, ürettikleri ürünleri burada sergilemeleri için imkan sağladık. Böylece vatandaşlarımız burada bu ürünleri kendileri alıp yiyebiliyorlar ya da alıp evlerine götürebiliyorlar. Kooperatiflerimize ürünlerini satabilmek ve kendilerini tüketiciye tanıtabilmek adına büyük bir destek oldu. Biz bu tarz etkinlikleri sadece il merkezinde değil, diğer ilçelerimizde ve hatta diğer illerimizde de düzenlemek istiyoruz. Yapmış olduğumuz bu çalışmaların güzel sonuçlar da oldu. Sayın Bakanımız ve geçmiş bakanlarımızda bizim bu çalışmalarımıza destek veriyorlar ve kadın kooperatif başkanlarımızı teşvik etmek için ödül veriyorlar. Yakın bir tarihte yine böyle bir organizasyonda Sayın Bakanımızda desteklerini açıkladılar. Yanımızda Frig Vadisi Ekolojik Köy Projesi çerçevesinde kurulan Gökçekuyu Mahallesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Kezban ablamız var. Kendisi yurt dışında yaşayıp sonra memleketine köyüne dönen bir vatandaşımız. Bahsettiğim bu Frig Vadisi Ekolojik Köy Projesi, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürümüzün ve personelimizin hazırlamış olduğu bir projemiz, tarımın ve turizmin birlikte harmanlandığı bir projedir” dedi.

“Kadın üreticilerimizle gurur duyuyoruz”

İl Müdürü Gümüş yaptığı açıklamanın devamında ise şu ifadelere yer verdi;

“Sayın Valimizin bu projemize büyük destekleri var. Proje ortaklarımız arasında Kültür Turizm Müdürlüğümüz, Orman Bölge Müdürlüğümüz, Han Kaymakamlığımız var. Projenin finansmanında BEBKA var. Bakanlığımızda bu çalışmalarımızı desteklemek maksadıyla güzel bir haber verdi. İnşallah uzman arkadaşlarımızla beraber kooperatif başkanımız ve üyeleriyle Fransa’daki kadın kooperatiflerinin yapmış olduğu örnekleri yerinde incelemek ve oradan da bir şeyler öğrenmek için bir çalışma başlatıldı. Kooperatif üyeleri oradaki iyi örnekleri yerinde görmüş olacaklar. Frig Vadisi Ekolojik Köy Projesi gerek Eskişehir’in ve tarihi Frigyanın tanıtımı için gerekse de kırsalda yaşayan bölge çiftçimizin ekonomisi için çok önemli ve sahip çıkılması gereken bir proje. Atılan her bir güzel adımın peşinden güzel sonuçlar geliyor. Yine bir FAO projemiz vardı. Bu proje kapsamında kadınlarımıza yönelik bir çalışmamız olmuştu. Projenin nihayetinde Türkiye’de bir ilk olarak Kadın Çiftçiler Derneği kuruldu. Dernek başkanımız Münevver Hanımda burada. Kendisi aynı zamanda bizim kırsalda Uzman Eller Projesinden destek verdiğimiz bir arkadaşımız. Yine bir diğer projemiz olan Kız Kardeşim Projesinin ilk pilot illerinden bir tanesi Eskişehir oldu. Bütün bu çalışmaların güzel sonuçlarını görmek bizi ziyadesiyle mutlu etmiştir. Valilik Meydanında hazırladığımız bu etkinlikte; yerelde, köylerde hazırlanan el emeği ürünlerin köyüne dönemeyen, köyüne gidemeyen, köyünü özleyen vatandaşlarımız için o tatları, o lezzetleri, o kokuları bulabilecekleri bir mekânı burada oluşturmak bizim açımızdan gurur verici. Kırsaldaki yaşayan çiftçilerimizin, kadınlarımızın el emeği ürünlerinin değer bulacağı böyle etkinlikleri daha da çeşitlendirmeyi istiyoruz. Ümit ediyorum bu stantlarımız ileride yıl boyunca burada halkımıza hizmet verecek şekilde evrilir. Cumhuriyetimizin 100. yılı kapsamında gerçekleştirdiğimiz bu anlamlı etkinlikte kadın üreticilerimizin yüzlerinin güldüğünü görmek bizleri ziyadesiyle mutlu etmiştir. Eskişehir’imizin farklı yerlerinden gelerek burada ürettikleri ürünleri sergileyen kadın çiftçilerimizle, kadın üreticilerimizle gurur duyuyoruz.”

İl Müdürü Gümüş konuşmasının ardından kadın üreticilerin stantlarını ziyaret etti. Eskişehir Valilik Meydanında ürettikleri ürünleri sergileyen kadın üreticiler, stantlarında kendilerini ve temsil ettikleri kooperatifleri vatandaşlara tanıttılar.