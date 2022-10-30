Eskişehir’de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen huzur ve güven uygulamasında 2 bin 64 şahıs sorgulanırken, aranması bulunan 6 şüpheli de yakalandı.

Eskişehir’de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen huzur ve güven uygulamasında 2 bin 64 şahıs sorgulanırken, aranması bulunan 6 şüpheli de yakalandı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 14 ilçe ve 27 noktada 104 asayiş ile trafik timlerinin katılımıyla uygulama yapıldı. Dört aşamalı olarak düzenlenen huzur ve güven uygulamasında 2 bin 64 şahıs sorgulanırken, aranması bulunan 6 şüpheli de yakalandı. Uygulamada bin 235 araç kontrol edilirken, toplamda 30 araca 18 bin 954 TL para cezası kesildi. Ayrıca 195 iş yeri ve umuma açık yer ile 100 metruk bina kontrol edildi.