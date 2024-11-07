Eskişehir’de jandarma ekipleri, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir’in de katılımıyla, çocuklarla bir araya gelip meslek tanıtımı yapıp çeşitli hediyeler dağıttı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği koordinesinde, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir’in katılımı ile Eskişehir Çocuk Evleri Sitesi (ÇES) Müdürlüğünde; Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ve Trafik Şube Müdürlüğünce jandarmanın görevleri kapsamında öğrencilere bilgi verildi. Köpek Unsuru Operatörü refakatinde köpek gösterisi yapılan etkinlikte, Komando Bölük Komutanlığı tarafından komando personeli teçhizatları ile birlikte öğrencilere jandarma komandonun tanıtımı gerçekleşti.

Çocuklara, Siber Şube Müdürlüğünce siber farkındalık, güvenli internet ve sosyal medya kullanımı, çocuklara yönelik internet ortamında suç ve suçtan korunma yöntemleri konusunda bilgilendirme yapılarak görsel içerikli ve bilgilendirici afiş ve broşür dağıtıldı. Kadın astsubaylar tarafından jandarmanın imkan ve kabiliyetleri sergilenirken, meslek tanıtımının arından, Jandarma Çocuk dergisi ile jandarma logolu pasta çocuklarla birlikte kesilerek hediyeler dağıtıldı.