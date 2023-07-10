Eskişehir Valiliği’nde 2023 yılının 3’üncü İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Vekili Okan Leblebicier’in başkanlığında yapıldı.

Eskişehir Valiliği Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya Vali Vekili Okan Leblebicier başkanlık yaptı. Toplantıya, ilçe kaymakamları, belediye başkanları, yatırımcı kuruluşların bölge ve il müdürleri ile STK temsilcileri katıldı. Toplantıda, Eskişehir’de devam eden yatırımların koordineli bir şekilde sürdürülebilmesi için kurum ve kuruluşlar arasındaki koordinasyonu sağlama hedefleri görüşüldü.

Yatırımcı kuruluş amirlerinin sorumlu oldukları alanlarında yapılan yatırımlar, iş ve işlemler hakkında bilgi vermelerinin ardından koordinasyonu gerektiren konuların görüşülmesi ile toplantı sona erdi.