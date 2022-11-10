Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ortaklığıyla gerçekleştirilen “Yukarı Sakarya Havzası Arazi Tahribatı Dengeleme Projesi” hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ortaklığıyla gerçekleştirilen “Yukarı Sakarya Havzası Arazi Tahribatı Dengeleme Projesi” hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde düzenlenen toplantıda; arazi tahribatının dengelenmesi için hedeflerin belirlenmesi, planlanması ve karar verme süreçlerine katkıda bulunması amacıyla yapılan Yukarı Sakarya Havzasında yapılacak uygulamalar hakkında görüş alışverişi yapıldı. Proje, sürdürülebilir arazi yönetim prensipleri doğrultusunda çevre dostu tarımsal uygulamalar için seçilen pilot alanlarda, 48 ay içerisinde uygulanacak. Bu çerçevede elde edilen kazanımlar ise uygulamalı olarak çiftçi okulları ile çiftçilere aktarılacak.

Toplantıya; İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, FAO Türkiye İzleme Değerlendirme Uzmanı Bahadır Topal, Proje Koordinatörü ve FAO Temsilcisi Sibel Tekin, Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Harun Hurma, Tekirdağ Önder Çiftçi Derneği Üyeleri Süleyman Bezirgan, Ali Hakan Doğanuz, Seray Kuyumcu, Tarım İl Müdürlüğü Şube Müdürleri ve teknik personel katıldı.