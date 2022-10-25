Eskişehir Mustafa Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Eskişehir Anadolu Lisesi’nin ‘İki Erasmus+ Projesi’nin sunum ve sergisi yoğun ilgi gördü.

Eskişehir Mustafa Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Eskişehir Anadolu Lisesi’nin ‘İki Erasmus+ Projesi’nin sunum ve sergisi yoğun ilgi gördü.

Yunanistan, Portekiz, Romanya ortaklığıyla, ircilik, eşitlik, adalet ve özgürlük gibi değerler ile ilgili anime oluşturdukları ‘European Values With Manga’ adlı proje ve Almanya, Romanya, İtalya ile birlikte siber, sözel, fiziksel, sosyal ve cinsel zorbalığın ele alındığı kısa filmler çekilen ‘İki Erasmus+ Projesi’nin sunum ve sergisi yoğun ilgi gördü. ‘İki Erasmus+ Projesi’nin sunum ve sergisi Eskişehir’de bir otelde gerçekleştirildi.

Eskişehir Mustafa Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Hüseyin Baş, projenin sunum ve sergisinde yaptığı konuşmasında, ‘’Okulumuz 7 adet ‘AB Erasmus+ Projesi’ yürütmektedir. Bu projelerden ikisinin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Erasmus programı, kurumların birbirleri ile ortak projeler üretip hayata geçirmeleri, kısa süreli öğrenci ve personel hareketliliği yapabilmeleri için karşılıksız mali destek sağlamaktadır. Başta şahsım olmak üzere tüm idari kadromuz bu projelere katılım konusunda, öğretmen ve öğrencilerimizi desteklemekteyiz. Çünkü kısa süreli faaliyetlerle de olsa Erasmus; öğrenci ve öğretmenlerin dijital, dilsel ve kültürel yeterliliklerine katkı sağlamaktadır. Okul olarak uluslararası düzeyde ihtiyaç duyulan sağlık hizmetini verebilecek elemanlar yetiştirmek hedefindeyiz. Bu hedefe giderken öğrenci ve öğretmenlerimizin ufkunu açmak ve geliştirmek istiyoruz. Yaptığımız Erasmus+ Projeleri, bu hedefe ulaşmamızı kolaylaştırmaktadır. Bugün toplanma amacımız olan projelerimizden ilki; koordinatörlüğünü üstlendiğimiz ‘European Values with Manga’ yani ‘Mangayla Avrupa Değerleri’ EAL, Yunanistan, Romanya ve Portekiz ortaklığıyla, 2019 yılında kabul edilmiş, araya pandeminin girmesiyle uzatma alarak Ekim 2022 de tamamlanması öngörülen bir projedir. Bu projede; AB tarafından kabul edilen ‘eşitlik, özgürlük, adalet, ırkçılık’ gibi değerlerle ilgili farkındalık oluşturmak hedeflenmiş, araç olarak ise ‘manga ve anime’ kullanılmıştır. Yani değerlerimiz manga ve anime oluşturularak anlatılmıştır. 2 yıl süren projede; ilki öğretmen hareketliliği olmak üzere 5 hareketlilik gerçekleştirilmiş; hareketliliklere 21 öğrenci, 9 öğretmen katılmıştır. Diğer projemiz: ‘Anti- Bullying Campaign’ yani ‘Zorbalığa karşı Kampanya’. Proje Adından da anlaşılacağı üzere zorbalığı önlemek ya da azaltmayı hedeflemiştir. Almanya koordinatörlüğünde yürütülen bu projede, bize ayrıca Romanya ve İtalya ortaklık etmiştir. Yine ilki öğretmen hareketliliği olmak üzere toplamda 6 hareketlilik gerçekleştirilmiş, bu hareketliliklerde 20 öğrenci 13 öğretmen yer almıştır. Hareketliliklerde akran zorbalığının türleri: Sözel, fiziksel, sosyal, cinsel ve siber zorbalık işlenmiş, her bir türe ait kısa filmler çekilmiştir. Bu projelerin yazılmasında ve yürütülmesinde; İngilizce Öğretmenlerim Şeyda Şerbetçioğlu, Nigar Muna Kınalı, Gülçin Yılmaz Şahin, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Fatma Şanlı ve okulumuzdan ayrılan müdür yardımcımız Bülent Özdemir’in çok emekleri vardır’. Yürüttüğümüz 7 proje ile, Avrupa Birliği’nin Eskişehir’de en başarılı okuluyuz’ dedi.

Kapanış programına: Eskişehir Milli Eğitim Müdürlüğü Eğitim Müfettişleri Başkan Yardımcısı Kenan Çimen, Eskişehir İl ve İlçe Şube Müdürleri, Meslek Lisesi müdürleri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler yoğun katılım gösterdiler.