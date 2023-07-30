Eskişehir’de iki aracın çarpışması sonucu 1’i ağır 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Tepebaşı İlçesi Karagözler Mahallesi’nde gece saatlerinde Emir Aytaç Kayacan’ın kullandığı 26 VE 480 otomobil ile Kerem Sab’ın sürücüsü olduğu 26 RH 186 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 1’i ağır toplam 6 kişi yaralandı. Yaralılar itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştıkları yerden çıkarılarak, şehirdeki çeşitli hastanelere sevk edildi. Hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan Mehmet Aydın’ın hayati tehlikesinin bulunulduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.