Eskişehir’de II. Sürdürülebilir Kırsal Yaşam Çalıştayı, ’İklim Değişikliğine Uyumda Sürdürülebilir Tarım ve Su Yönetimi’ ana temasıyla gerçekleştirildi.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, Haller Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirilen çalıştayda yaptığı konuşmada, “İkincisini düzenlediğimiz çalıştayımızı Sürdürülebilir Kırsal Yaşam konusuyla gerçekleştiriyoruz. Burada Eskişehir’e verdiği emekten dolayı Kent Konseyi Başkanımıza özel teşekkür etmek istiyorum. Konuşmacılarımızın verdiği bilgilerle alakalı olarak kendi hayatını örnekler verenler oldu. Ben de 4 bin 300 nüfuslu küçük bir kasabada büyüdüm. O kasabada ortaokuldayken kütüphane kolundaydım ve okuduğum bir kitap beni çok etkilemişti. Altın Yapan Köy. Kuzey Avrupa’nın kuzey bölgelerinde bir ülkedeki kırsaldaki yaşamın, köy hayatının nasıl zengin bir köy hayatına dönüştüğünden bahsediyor ve gerçek bir hayat hikâyesinden alınmış. Avrupa Birliği’nde kooperatifçiliğin temeli olarak görülen bir olay kitapta işleniyor. Nihayetinde köyden çıktıktan sonra Rabbim bana önce Çankırı’da Ziraat Meslek Lisesini nasip etti ve daha sonra da ilk doğu görevimi yapmaya başladım. İlçeye tayin olmuştum ama ben kendim köyde çalışmak isteyip köye gitmiştim. O dönemler terör de vardı zordu. Yani köye kimse gitmek istemiyordu. Şimdi atanan kardeşlerimiz bırakın köyü ilçede bile çalışmak istemiyorlar ne yazık ki. Herkes merkezde çalışmak istiyor. İdealistlik var serde, okuduğum kitaptan etkilendiğim için illa bir köyü altın yapan köy haline dönüştürmek istiyorum. Ya kendi köyümü ya da gittiğim yerdeki bir köyü. Tüm derdim buydu. Nihayet üniversiteyi de kazanmıştım; Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Kültür Teknik Bölümü ama orayı okuyamadım fakirlik vardı, ilk sene kayıt dondurmuştum. Daha sonrasında Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümünü okumak nasip oldu. Tarım Ekonomisi benim için çok çok önemli. Ekonominin tanımında vardır zaten biliyorsunuz; kıt olan kaynakların sınırsız olan ihtiyaçları karşılamak üzere ayarlanması işidir ekonomi” dedi.

“Yeter ki Eskişehir’in kalkınması için bir tuğlada biz koyalım, tek derdimiz, tek gayemiz, tek amacımız var”

Temel felselerinin kırsal yaşamının köye dönüşmesi olduğunu belirten Müdür Gümüş sözlerine şöyle devam etti:

“Bizim Eskişehir için temel ölçeğimiz, temel felsefemiz kırsal yaşam alanlarımızı biraz önce bahsettiğim altın yapan köy dönüştürmektir. Söz konusu vatansa gerisi teferruattır sözünün hemen içini doldurayım. Bizim için söz konusu Eskişehir ise gerisi teferruattır. Yeter ki Eskişehir’in kalkınması için bir tuğlada biz koyalım, tek derdimiz, tek gayemiz, tek amacımız var. Bakanlığımızın Eskişehir’de Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüzle birlikte Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğümüz, Orman Bölge Müdürlüğümüz, Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitümüz, Gıda Kontrol Laboratuvarımız, Şeker Fabrikamız, Mahmudiye’deki TİGEM’e bağlı Üretim Çiftliğimiz ve çiftçilerimizin mahsullerini alan Toprak Mahsulleri Ofisi Başmüdürlüğümüzle birlikte yaklaşık 3 bin 500 kişinin üzerindeki personel alt yapısıyla Eskişehir’de kırsala hizmet vermeye çalışıyoruz. Tabii ki temelde bizim çalışmalarımız tarımsal üretimle alakalı, hayvancılıkla alakalı, bunların pazarlamasıyla alakalı. Ancak söz konusu çalıştay sadece tarımsal üretim değil, söz konusu çalıştay, kırsalda sürdürülebilir yaşam.”

Çalıştayda bir araya gelen katılımcılar Eskişehir’deki kırsal alanların bulunduğu bölgelerin avantaj ve dezavantajları, sosyal ve fiziksel altyapı ve bölgeler arası gelişmişliğin dengelenmesi, kırsal alanların ihtiyaçlarına yönelik planlama yapılması gibi konularda görüş alışverişinde bulundular. Çalıştayda ayrıca Sürdürülebilir Kırsal Yaşam İçin Doğru Bitkisel Üretim, Hayvansal Üretim, Sürdürülebilir Kırsal Yaşam İçin İçme ve Kullanma Suyunun Önemi ve Tarımsal Su Üretimi ana başlıkları ele alındı. Odak grubu toplantı sonuçlarının katılımcılara aktarılması ve kapanış bölümü ile çalıştay sona erdi.

Çalıştaya, Eskişehir Vali Yardımcısı Ali Çetin, Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayşe Ünlüce, Eskişehir Kent Konseyi Başkanı Nuray Akçasoy, Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Genel Başkanı Baki Remzi Suiçmez, ESKİ Genel Müdürü Oğuzhan Özen, Eskişehir Kent Konseyi Genel Sekreteri Ahmet Kapanoğlu, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Şube Başkanı Levent Özbunar, ESOGÜ Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Handan Giray, Kadın Çiftçiler Derneği Başkanı Münevver Kepenek katıldı.