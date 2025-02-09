Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, Eskişehir’de faaliyet gösteren firmaların 2025 yılının ocak ayında 357 milyon dolarlık ihracat yaptığını açıkladı.

ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan ihracat rakamlarını değerlendirdi. Eskişehir’de faaliyet gösteren firmaların 2025 yılının ocak ayında 357 milyon dolar ihracat yaptığını ve ihracatın yılın ilk ayında önemli artış sağladığını belirten Kesikbaş, "Açıklanan verilere göre, Eskişehir ihracat rakamı ocak ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7 artış gösterdi. Üreten ve değer oluşturan tüm sanayicilerimizi ve çalışanlarımızı ihracattaki bu artan başarılarından dolayı kutluyorum" dedi.

"Sanayicimizin kritik alanlarda desteklenmesi önem taşıyor"

Eskişehir’in ’Ocak 2024’ dönemine göre 23,3 milyon dolar daha fazla ihracat yaptığını duyuran Kesikbaş, "Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ihracatımız 333,7 milyon Dolar seviyelerindeydi. Bu yıla da yine rakamı yukarı çekerek başladık. En yoğun ihracat gerçekleştirdiğimiz ülkeler ise Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Fransa ve Almanya oldu. Yatırımı, üretimi, istihdamı ve ihracatı artırmayı, dış ticaret açığı ile cari açığı sürdürülebilir şekilde azaltmayı hedefleyen sanayicilerimiz, her dönemde olduğu gece gündüz çalışıyor. Uzun vadeli büyümeyi destekleyen reformlarla verimliliğin artırılması, sanayiye yönelik bürokratik engellerin kaldırılması ve işgücü piyasasının iyileştirilmesi gibi taleplerimizi her platformda ifade ediyoruz. Hedeflerimizin büyümesi ve bunların hayata geçmesi için sanayicimizin kritik alanlarda desteklenmesi önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

"İhracatta finansmana erişim kolaylaşmalı"

Özellikle ihracat projeleri için uygun şartlarda uzun vadeli kredi imkanları sunulması gerektiğinin altını çizen Kesikbaş, sözlerine şöyle devam etti:

"Sanayi sektörüne özel teşvik ve kredi programları geliştirilmeli. Piyasalarda likidite sıkıntısı yaşanmaması için gerekli adımların atılması bekleniyor. AB’ye olan ihracatımızın artmakta olduğu bir dönemde üretici firmalarımız Yeşil Mutabakata hazır hale gelmeli ve bu dönüşüm süreci mutlaka desteklemeli."

Yapılan açıklamada ayrıca; Türkiye ihracatının 2025 yılı Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,8 oranında artarak 21,2 milyar dolar, ithalatın ise yüzde 10,2 oranında artarak 28,8 milyar dolar olarak gerçekleştiği bildirildi.