Eskişehir’de son zamanlarda artan yemek hırsızlıkları kuryeleri adeta canından bezdirirken, Türkiye Motosikletli Kuryeler Konfederasyonu Başkanı Onur Kocaoğlu bazı uyarılarda bulundu.

Eskişehir’de son zamanlarda artan yemek hırsızlıkları kuryeleri adeta canından bezdirirken, Türkiye Motosikletli Kuryeler Konfederasyonu Başkanı Onur Kocaoğlu bazı uyarılarda bulundu.

Son zamanlarda özellikle Tepebaşı ilçesinde bulunan Yenibağlar ve Eskibağlar mahallelerinde gerçekleşen yemek hırsızlıkları insanları adeta canından bezdiriyor. Hırsızlar, yemek siparişi veren vatandaşların paketlerini, kuryelerin bir anlık boşluklarından yararlanarak motosikletin çantasından çalıyor. Son günlerde oldukça artan sipariş hırsızlığı, geçtiğimiz ay 100’ün üzerinde kuryenin başına geldi. Çalınan paketlerin bedelini cebinden veren kuryeler, bazı günler zararına çalışmış oluyor. Hem müşterilerin hem kuryelerin büyük mağduriyet yaşadığı hırsızlık olayları hakkında Türkiye Motosikletli Kuryeler Konfederasyonu Başkanı Onur Kocaoğlu, bazı uyarılarda bulundu.

“Yemek hırsızlıkları çok oluyor”

Kuryelerden bazı tehlikeli mahallelerde siparişlerini yanlarında gezdirmelerini isteyen Başkan Onur Kocaoğlu, bu sorunun uzun yıllardır sürdüğünün altını çizdi. Hırsızlıklar son dönemlerde arttığını belirten Kocaoğlu, “Bu uzun yıllardır yaşadığımız bir sorun. Hiçbir çözüm yolu bulamıyoruz zaten hiçbir kuryeni motorunun çantası kilitli değil. Çok üst düzey çalışan kuryelerin çantaları kilitli olur. Dediğim gibi önüne geçemediğimiz bir problem bu. Normal şartlarda bir teslimat süresi 2 dakikadır ama post cihazının erişim sorunu yaşaması, müşterinin para araması gibi binada geçirilen zamandan dolayı bu süre 10 dakikaya kadar uzayabiliyor. Bazı belirli bölgeler var, o bölgelerde çalınmasın diye kurye arkadaşlar diğer paketlerini sürekli yanlarında gezdiriyorlar. Son zamanlarda özellikle bağlar olarak bilinen Yenibağlar ve Eskibağlar mahallelerinde bu yemek hırsızlıkları çok oluyor. Bu çalınan paketlerin ücretleri de kurye arkadaştan kesiliyor. Yani yüklü teslimatlarda kuryenin bir günlük kazancı gidebiliyor. Yani bedavaya çalışıyor o gün için bu da emek hırsızlığı oluyor. Bazen değil paket motosikletlerimiz bile çalınabiliyor. Tehlikeli bölgelerde siparişleri yanlarına almalarını öneriyorum, çantalarını kilitleseler bile ‘Yavuz hırsıza kilit dayanmaz’ diye bir laf var, o da engelleyici bir çözüm değil. Emniyet güçlerinden bu konulara biraz daha duyarlı olmalarını istiyoruz" dedi.