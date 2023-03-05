Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü’nün hava tahmin raporuna göre Eskişehir ve ilçelerinde hava sıcaklığı 1 ile 3 derece düşerek, mevsim normallerinin altına inecek.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü’nün hava tahmin raporuna göre Eskişehir ve ilçelerinde hava sıcaklığı 1 ile 3 derece düşerek, mevsim normallerinin altına inecek.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü’nün tahminlerine göre Eskişehir’in de içerisinde bulunduğu bölge genelinde havanın çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ise 2 ile 4 derece azalarak mevsim normallerinin 1 ile 3 derece altına ineceği öngörülüyor. Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi ise hava raporları dahilinde herhangi bir uyarı durumu olmadığını bildirdi.

Eskişehir’de ilçelere göre beklenen hava sıcaklıkları şöyle:

"Odunpazarı 12, Çifteler 11, Mahmudiye 11, Sivrihisar 10, Alpu 11, İnönü 11, Mihalıççık 7, Sarıcakaya 14, Seyitgazi 11, Günyüzü 12, Beylikova 11, Han 9, Tepebaşı 12 ve Mihalgazi 16 derece."