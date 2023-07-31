Eskişehir’de vatandaşlar kışın tüketilmesi amacıyla hazırladıkları domates, biber, kabak ve patlıcan gibi sebzeleri kurutmaya başladı.

Temmuz ayının sonu Ağustos ayı başında evlerde özenle temizlenen biber, patlıcan, bamyalar önce temizlenip daha sonra iplere geçirilerek, kurutuluyor. Ardından muhafaza edilerek, kış aylarının vazgeçilmez yemeklerinde kullanılıyor. Aktarlarda ise kurutmalık ürünler her bağında 50 adet bulunuyor, fiyatları ise 90 ila 100 lira arasında değişiyor. Mevsim sebzelerini diğer zamanlarda da yemek isteyenlerin elindeki en geleneksel araçların başında kurutma geliyor. Domates, biber, kabak, nane acur gibi birçok sebze kurutulup tüketilebiliyor.

“Uygun zaman Temmuz ayının sonu Ağustos ayının başlangıcı”

Kurutmalıklar ile ilgili püf noktalarını anlatan ev hanımı İkranur Kozan, kurutmalıklar için en uygun zamanın temmuz ayının sonu ağustos ayının başlangıcı olduğunu ifade etti. Çarşıdan alınan kurutmaların daha pahalı olduğunu, bundan dolayı kurutmalıklarını evde nasıl yapılması gerektiğini, güneşin altına serilen sebzelerin doğru zamanda toplanması gerektiği vurgulayan İkranur Kozan "Yaz ayında bolca ve doğal haliyle tükettiğimiz sebzeleri kışın da tüketmek istiyorsak, kurutarak buna çözüm buluyoruz. İpe, tepsilere veya beyaz pamuk kumaş üzerine sereceğiniz dilimlenmiş sebzeleri kurutmak için en uygun zaman temmuz ayının sonu ağustos ayının başlangıcıdır. Ağustos ayının sonuna kadar kurutmalıklarını hazırlayabilirler. Domatesi kuruturken tuz kullanmak gerekiyor. Kabak, patlıcan türü sebzelerde ise orta dilim en ideali. Dolmalık biberlerde de aynı şekilde tuz kullanmadan ipe gererek terasta, bahçede veya balkonda asabilirsiniz. Kış aylarında da doğal lezzetlere ulaşabilirler. Toptan malzeme almak için hal binasına veya mahalle pazarına gitmeleri tavsiye ederim. Ucuza ve bahçe mahsullerini oradan alabilirler. Örnek vermek gerekirse pazardan yada hal binasında alınan sebzeleri 5 lira alıyorsak, aktardan aldığımız kurutmalar bize 15 liraya mal oluyor. Pazardan, kilogram halinde alıp kurutup sofraya hazırlanan kurutmalar dize olarak alınıyor. Geçen gün fiyatını sordum, bir dizede 50 adet bulunuyor, fiyatı ise 90 ile 100 tl arasında değişiyordu. Böyle bir karşılaştırma yaptığımızda evde kurutmak daha cazip geliyor. Kuruttuğumuz sebzeler de kurtlanmasın diye ağzı sıkı kapalı kaplara koyuyorum. Dolmalıkları bir kaba koymaya gerek dahi yok.” ifadelerine yer verdi.