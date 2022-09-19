Tepebaşı Belediyesi’nin, Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla düzenlediği birbirinden renkli ve sağlıklı etkinlikler başlarken, katılımcılar ilk olarak doğada kamp yaptı.

Tepebaşı Belediyesi’nin, Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla düzenlediği birbirinden renkli ve sağlıklı etkinlikler başlarken, katılımcılar ilk olarak doğada kamp yaptı.

Tepebaşı Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da Avrupa Hareketlilik Haftası’nı birbirinden keyifli ve etkinlikler ile kutlamalı planlıyor. Etkinlikler çerçevesinde birçok program düzenlenirken, kent sakinleri de hem eğlenceli hem de sağlıklı şekilde vakit geçiriyor. Bu çerçevede Hasırca Hareketlilik Kampı da yaklaşık 80 kişinin katılımı ile gerçekleşti. Kampta müzik, dans, turnuvalar, yarışmalar, atölyeler, doğa yürüyüşü gibi etkinlikler gerçekleştirildi. Katılımcılar, doğa içinde keyifle ve sağlıklı bir gün geçirdikleri için Tepebaşı Belediyesi’ne teşekkürlerini iletti.

Çocuklarla hareketlilik günü

Öte yandan, Hareketlilik Haftası dolayısıyla etkinlikler devam ederken, "Çocuklarla Hareketlilik Günü" ise 20 Eylül Salı günü saat 13.00’te bir AVM’de bulunan korulukta düzenlenecek. Etkinlikte çocuk zumba, Oralet’in Dünyası Kukla Show, animatörlerle kulüp şarkıları, dans, geleneksel oyunlar ve yarışmalar, parkur-beden atölyesi, spor oyunları, şişme kaydırak, dart ve canlı langırt oyunları ile buluşacak.