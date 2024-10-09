Eskişehir Valiliği, Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi ve Eskişehir Teknik Üniversitesi, ’Eskişehir’deki Okullarda Halk Sağlığı Farkındalığının Artırılması ile Sağlığın Geliştirilmesi ve Güçlendirilmesi Protokolü’nü imzaladı.

Çocukların sağlığına yönelik farkındalığı artırmayı ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarını teşvik etmeyi amaçlayan protokol çerçevesinde; 2024-2025 eğitim-öğretim döneminde yürütülecek projelerle ilgili olarak, 8 Ekim 2024 tarihinde Uzm. Dr. Seval Çalışkan Pala tarafından öğretmenlere bilgilendirme sunumu gerçekleştirildi. Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Burcu Işıktekin Atalay ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selma Metintaş’ın katılımlarıyla yapılan interaktif sunumda, öğretmenlerin halk sağlığı konusundaki bilgi ve farkındalık düzeylerinin artırılması hedeflendi.

Geleceğin teminatı Halk Sağlığı Tayfalar

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı, oluşturduğu halk sağlığı tayfalarıyla çeşitli sağlık konularında bilinçlendirme çalışmalarına hız veriyor. Bu tayfalar, öğrencilere, öğretmenlere ve ailelere yönelik sağlık eğitimi sunarak, toplumda sağlıklı yaşam tarzlarının benimsenmesine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Dijital bağımlılık konusunda farkındalık oluşturulacak

Eğitim öğretim yılı boyunca ‘Dijital Bağımlılık’ konusuna özel bir önem verilecek. Genç neslin sağlıklı alışkanlıklar edinmesi ve bilinçli bireyler olarak yetişmesi için çalışmalara hız kesmeden devam edilecek.

"Sağlıklı bir gelecek için birlikte hareket ediyoruz"

Bu proje ile, toplumun her kesiminde yer alacak olan çocuklarımızın halk sağlığına dair farkındalıklarının artırılması ve sağlığın güçlendirilmesi amaçlanıyor. Öğrencilerin sağlıklı yaşam tarzlarını benimsemeleri, ailelerin de bilinçlenmesine katkı sağlaması bekleniyor

Eskişehir, bu girişimle halk sağlığına dair bilinç ve eğitim düzeyini yükseltme konusunda kararlılıkla ilerliyor. Sağlıklı bir toplum için atılan bu adımlar, Eskişehir’deki eğitim kurumları ile sağlık kuruluşları arasında güçlü bir iş birliği oluşturarak, geleceğin sağlıklı bireylerini yetiştirmek için önemli bir fırsat sunuyor.