Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan hava tahminine göre Eskişehir’de gün boyu aralıklı olarak yağış bekleniyor.

Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından günlük hava tahmin raporuna göre, bölge genelinin çok bulutlu aralıklı yağmur ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur olması bekleniyor. Mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olması beklenmiyor. Batı ve Güneybatı yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette rüzgar eseceği tahmin ediliyor. Yapılan açıklamada oluşması muhtemel risklere karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği belirtildi.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, Eskişehir’in merkez ilçeleri olan Tepebaşı ve Odunpazarı’nda en yüksek hava sıcaklığının 9 derece olması bekleniyor.