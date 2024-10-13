Vatandaşlar, şehrin simgelerinden olan Porsuk Çayı’ndaki gondol turlarına ilgi gösterdi.

Eskişehir’de hava sıcaklıklarının yükselmesi ile beraber şehrin merkez noktalarında yoğunluk arttı. Vatandaşlar gondola ve tekneye binmek için iskelede dakikalarca bekledi. Sıra bekleyen vatandaşların çay kenarında ve ayakta sıralarını bekledikleri gözlemlendi. Oluşan yoğunluk dikkat çekti. Güzel manzaranın tadını çıkaran vatandaşlar gondol seferlerine olan ilgisiyle kuyruğa sebep oldu. Gondol ve bota binen yerli turistler, hafta sonunun tadını çıkarırken bol bol fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.