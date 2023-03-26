Eskişehir’de yağmurlu havanın ardından çıkan gökkuşağı seyrine doyum olmayan görsel şölen oluşturdu.

Bugün öğle saatlerinden itibaren aralıklı olarak etkili olan yağışlı hava, akşamüstü yerini gökkuşağına bıraktı. Yağışlı havanın ardından kentin hemen her yerinden görülen gökkuşağı seyrine doyum olmayan görüntüler oluşturdu. Kısa bir süre 2 adet gökkuşağının birlikte görülmesi ise şaşkınlığa neden oldu. Meydana gelen gökkuşağı bir çok sosyal medya kullanıcısı tarafından fotoğraflanırken, onlarca paylaşım aldı.