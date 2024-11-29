Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince işletmelere yönelik gıda denetimleri devam ediyor.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde görevli gıda kontrol ekipleri, kamu sağlığının korunması ve tüketicilerin gıda güvenilirliğini sağlamak amacıyla denetim ve kontrollere yıl boyu devam ediyor. Söz konusu kontrollerde; gıda veya yem üreten ile satan işyerlerini, ithalat ve ihracatta yapılan kontroller dâhil olmak üzere birincil üretim aşamasından tüketiciye kadar olan tüm aşamalar kontrol ediliyor. Bu kapsamda yapılan denetimlerde, genel ve özel hijyen kuralları, kayıt yükümlülükleri ve faaliyet kapsamı, kullanılan hammadde ve gıda ile temas eden maddeler, gıda işletmesinde çalışan personel eğitiminin ilgili tebliğ ve yönetmenliğe uygunluğu, işletmenin çalıştırılması zorunlu personel çalıştırma yönüyle il ve ilçe müdürlüklerinde gıda kontrol ekipleri tarafından resmi kontroller gerçekleştiriliyor. Yapılan resmi kontrollerde olumsuzluk tespit edilen işletmelere yasal işlemler ekiplerce uygulanıyor.