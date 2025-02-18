Eskişehir İl Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü ekiplerince hafta sonu Odunpazarı Belediyesi Otopark Alanı’nda devam eden Gastronomi ve Yöresel Ürünler Festivali’nde gıda denetimi yapıldı.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş’ün de katıldığı denetimde, satış ve muhafaza şartlarına uyulmadan satılan ve etiketsiz olan ürünler tespit edildi. Mevzuata aykırı satılan tüm gıda ürünleri kontrol görevlileri tarafından tek tek denetlendi ve yasaya aykırı olan ürünlere el konuldu. Bu ürünleri satan ve üreten işyerlerine idari yaptırım uygulandı. Ayrıca, resmi kontrol ve denetim sırasında gerekli görülen ürünlerden numuneler alınarak ilgili laboratuvarlara gönderildi.

"Bilinçli tüketime teşvik etmek için eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerimizi sürdürüyoruz"

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Eskişehir Tarım ve Orman İl Müdürü Ender Muhammed Gümüş, "Vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşabilmesi için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. İl genelinde yürüttüğümüz denetimler ve kontrollerle gıda güvenliğini en üst seviyeye çıkarmayı amaçlıyoruz. Ekiplerimiz, üretimden tüketime kadar her aşamada titizlikle denetim yaparak halk sağlığını korumaya yönelik tedbirleri eksiksiz bir şekilde uygulamaktadır. İşletmelerin hijyen şartlarına uygun çalışmasını sağlamak, gıda ürünlerinin mevzuata uygun olup olmadığını belirlemek ve vatandaşlarımızın bilinçli tüketim yapmalarını teşvik etmek için eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerimizi de sürdürüyoruz" dedi.

"Ürünlerin son tüketim tarihleri mutlaka kontrol edilmeli"

Tüketicilerin herhangi bir gıda ürününü satın almadan önce ürün etiketlerini dikkatlice incelemelerinin büyük önem taşıdığını vurgulayan Gümüş, sözlerine şöyle devam etti:

"Etiketsiz, menşei belli olmayan ve içeriği belirsiz ürünlerin kesinlikle satın alınmaması ve tüketilmemesi gerekmektedir. Ayrıca, ürünlerin son tüketim tarihleri mutlaka kontrol edilmeli ve tarihi geçmiş ürünlerden kesinlikle kaçınılmalıdır. Gıda güvenliği yalnızca denetim ekiplerimizin çalışmalarıyla değil, aynı zamanda duyarlı vatandaşlarımızın desteğiyle de sağlanabilir. Bu nedenle, herhangi bir usulsüzlük veya şüpheli durumla karşılaşan vatandaşlarımızın, Alo 174 Gıda İhbar Hattı’na ya da doğrudan İl Müdürlüğümüze bildirimde bulunmaları büyük önem arz etmektedir. Bu sayede, denetimlerimizin daha etkin ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesine katkı sağlamış olacaklardır. Tüm bu çalışmalarımızı, tüketicilerimizin sağlığını koruma sorumluluğuyla büyük bir hassasiyet içinde yürütmekteyiz. Halkımızın güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi adına denetimlerimizi aralıksız sürdürecek, gerekli görülen tüm tedbirleri almaya devam edeceğiz."