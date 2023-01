Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülen, ‘Balcı ve Yektay Aspir Çeşitlerinin Eskişehir İlinde Yaygınlaştırılması Yenilik Yayım Projesi’nin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantının açılış bölümünde konuşan Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, yapılan her iyi işin, atılan her bir adımın amacının memleketimiz için iyi bir şey olmasını amaçladıklarını belirtti. Gümüş, ülkenin her bir karış toprağında, en ekonomik, en verimli uluslararası politikalar koşuluyla ihtiyacımıza yönelik şekilde yetiştirilmesi ve üretilmesinde sunumu yapılacak olan 2 Aspir çeşidinin geliştirilmesinde destekte bulunan herkese teşekkürlerini ilettiğini ifade etti. Ayrıca, Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce hazırlanan Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü’nce ‘Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi’ ile desteklenen ‘Atıl Araziler Buğday Tohumlarıyla Yeşerecek Projesi’ ile çiftçilere yüzde 75 hibeyle, Reis çeşidi buğday tohum tedariki gerçekleştirdiklerini ve buğday tohumlarının da Eskişehir’de, Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nde geliştirilmiş, yerli ve milli çeşidi olan reisi olduğunu vurguladıktan sonra konuşmasını sonlandırdı.

Bahse konu proje; 1 Ocak ile 31 Aralık 2023 tarihleri arasında, Eskişehir’in Seyitgazi ve Mahmudiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde uygulanacak. Kuraklığa dayanıklı Balcı ve Yektay Aspir çeşitlerinin tarımsal yayım metotlarını kullanarak kısa sürede çiftçilere tanıtmak amaçlanıyor. Bu proje ile her iki çeşidin farklı ve benzer özelliklerini çiftçi şartlarında ortaya koyabilmek, üreticilere bitkinin yetişme şartları ile ilgili destek olabilmek ve çeşitlerin yaygınlaşmasının sağlanması amaçlanıyor.

Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Yerleşkesindeki toplantıya, Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Sabri Çakır, Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Nizamettin Çetiner ve Koordinasyon Şube Müdürü Hasan Öz ile Eğitim Yayın Dairesi Başkanlığından temsilciler, teknik personel katıldı.