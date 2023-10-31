Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu uygulamaları kapsamında 50 katılımcıya Etüt Raporu Hazırlama Eğitimi verdi.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, İl Müdür Yardımcısı Rıdvan Akpolat, Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürü Ece Özel Cura’nın katılımlarıyla, 24, 25 ve 26 Ekim 2023 tarihlerinde düzenlenen eğitime; Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Diyarbakır, Yozgat, Kütahya, Kırklareli, Sivas, Elazığ, Eskişehir, Isparta, İzmir, Mardin, Samsun ve Tekirdağ illerinden 33 ziraat mühendisi, Tarım ve Orman Bakanlığından 1 Çalışma Grup Sorumlusu ve 7 ziraat mühendisi ile Eskişehir Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Müdürlüğünde görevli 9 ziraat mühendisi olmak üzere toplam 50 kişi katıldı.

İlgili eğitimde 5403 sayılı Kanun, Yönetmelik ve 2023-6 Sayılı Genelge, eğitime katılan teknik personele detaylı olarak anlatıldı. Eğitim çerçevesinde katılımcılara sürdürülebilir kullanımını temin için arazi özelliklerinin tespiti amacıyla inceleme, haritalama ve raporlama çalışmalarının yapılması konusunda etüt raporu hazırlama hakkında ayrıntılı bilgi verildi. Ayrıca eğitimin son gününde Mahmudiye ilçesinde bulunan bir arazide uygulamalı etüt eğitimi yapıldı.

Eğitimin sonunda elma bahçeleri ve Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından izinleri verilen soğuk hava deposu ve paketleme tesisi gezildi.