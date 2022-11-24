Eskişehir Hamidiye Yunus Emre Öğretmen Okulu’ndan 48 yıl önce mezun olan 42 emekli öğretmen; ‘24 Kasım Öğretmenler Günü’ münasebetiyle bir araya geldi.

Eskişehir Hamidiye Yunus Emre Öğretmen Okulu’ndan 48 yıl önce mezun olan 42 emekli öğretmen; ‘24 Kasım Öğretmenler Günü’ münasebetiyle bir araya geldi.

Düzenlenen etkinlikte emekli öğretmenler, hasret giderirken vefat eden meslektaşlarını ve sınıf arkadaşlarını da andılar. Emekli öğretmen İlyas Küçükcan, emekli öğretmen Muharrem Kubat ve emekli öğretmen Gazi Durusu düzenlenen etkinlikte, günün anlam ve önemi ile ilgili açılış konuşması yaptı. Okuldan 48 yıl önce mezun olan emekli öğretmenler, o zamanın Hamidiye Yunus Emre Öğretmen Okulu’nu Müdürü Faik Dikmen’i de etkinliklerine davet ettiler.

Düzenlenen etkinlikle konuşan 48 yıl önce okul müdürlüğü yapan Faik Dikmen, "48 yıl sonra öğrencilerimizi bir arada görüyoruz. Bir öğretmen için mutlu bir an. Öğrencilerimden birbirlerini her zaman sevmelerini ve unutmamalarını istiyorum. Aranızdaki bağı hiçbir zaman koparmayın. Öğrencilerimle birlikte burada buluşmaktan son derece memnunluk duydum’’ dedi.