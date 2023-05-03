Eskişehir’de havaların ısınması ile birlikte dondurmaya talep artarken, vatandaşlar özledikleri bu lezzete kavuşmaktan hayli mutlu.

Eskişehir’de dondurma satışları yeniden başladı. Hava sıcaklığının sürekli değişmesi ve Ramazan ayı sebebiyle azalan dondurma taleplerinde tekrardan hareketlilik başladı. Satışlarla alakalı konuşan dondurmacı Bayram Güleryüz, Ramazan ayı boyunca oruç ibadetini yerine getiren vatandaşların dondurma yemeyi özlediğini söyledi. Sıcaklığın neredeyse her saat değişkenlik gösterdiği Eskişehir’de vatandaşların dondurma yeme konusunda kararsız kaldığını dile getiren Güleryüz, “Yaklaşık 5 yıldır dondurmacılık yapıyorum. Bu yıl hava sıcaklığının düzensiz olması sebebiyle satışlar diğer yıllara göre farklılaştı. Malum hava sıcaklığı bir artıp bir azalıyor, bu sebeple satışlarımız istikrarlı değildi. Artık yavaş yavaş sezonu açıyoruz. Yakında hava sıcaklığının artacağını ve satış patlaması yaşayacağımızı düşünüyorum. Şimdiden satışlar güzel ama çoğu vatandaş ‘Ya az sonra hava soğursa?’ diye düşünerek yiyip, yememe konusunda kararsız kalıyor. Dondurmalarımız yüzde 100 sütten yapılıyor. İçerisinde bir miktar bile su bulunmadığı için haliyle buzlanma da yapmıyor. Yani doğal dondurmamız asla hastalığa sebep olmaz hatta sağlıklıdır ama sırf hava şartlarından dolayı tüketildikten sonra ılık su içilmesini tavsiye ediyorum. İnsanlar Ramazan ayında oruç ibadetlerini yerine getirdikleri için dondurma yemeyi özlemişler. Bu sebeple dondurmaya ilgi çoğaldı. Şimdilik günde ortalama 100 kilo dondurma yapıyoruz. Özellikle sade, bitter ve meyveli tercih ediliyorken, bazı vatandaşlar farklı renklerde dondurmayı görünce içerisinde katkı maddesi var sanıyorlar. Dondurmalarımızın içerisinde asla katkı maddesi bulunmuyor. Zaten tadına bakanlar tamamen doğal ürünlerle, meyvelerin kendi rengiyle bezendiğini anlıyorlar. Rağbet gören dondurmanın kilo fiyatını 200, bir top fiyatını ise 15 liradan satışa sunuyoruz” dedi.