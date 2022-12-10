Eskişehir kent merkezinde soğuk havada yalın ayak dilenen çocuk, görenleri hayrete düşürdü.
Eskişehir kent merkezinde soğuk havada yalın ayak dilenen çocuk, görenleri hayrete düşürdü.
Hamamyolu Caddesinde yaşı 6 ila 10 arasında değişen kız çocuklar arasında bulunun birinin, yalın ayağıyla insanlardan para toplaması dikkat çekti. Çıplak ayaklarını insanlara göstererek para isteyen kız çocuğa çocuğa çevredekiler tepki gösterdi. Soğuk havaya aldırış etmeden uzun mesafe yürüyen çocuğu görenler şaşkınlık yaşadı.
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