Eskişehir’de bir caddede bulunan beton saksı, bir sürücünün park etmeye çalıştığı sırada kırıldı.

Deliklitaş Mahallesi Deliklitaş Caddesi’nde bulunan bir beton ağaç saksısını iddiaya göre, bir kadın sürücü aracı park ederken kırdı. Caddedeki bir kırık beton ağaç saksısı görenlerin dikkatini çekti. Çevredeki esnafın aktardıklarına göre, geçtiğimiz gün bir kadın sürücü aracını kaldırım kenarına park etmeye çalıştı. Sürücünün aracıyla manevra yaparken gaza fazla basmasından dolayı dikkatinden kaçan aracın yakınında bulunan beton saksıya sert bir şekilde çarptığı öne sürüldü. Çarpma nedeniyle saksının bir bölümünde kırık meydana geldi. Bölgede yaşayan mahalleli ise bu tip olayların yaşanmaması için sürücülerden araçlarını daha dikkatli sürmesini istediklerini ve çevreye zarar vermemeleri konusunda daha duyarlı olmaları gerektiğini belirtti.