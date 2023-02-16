Eskişehir’de hizmet veren Saloon HY, depremzedelere ücretsiz olarak saç ve yüz bakımı yaparak onlara moral oldu.

Eskişehir’de hizmet veren Saloon HY, depremzedelere ücretsiz olarak saç ve yüz bakımı yaparak onlara moral oldu.

Kahramanmaraş merkezli 11 ilde büyük yıkıma neden olan depremlerin ardından depremzedeler, çeşitli illerdeki yurtlara barınmalarını sağlamak için gönderilmeye başlandı. Eskişehir’e gelen depremzedelere de ünlü saç tasarımcısı Hasan Hüseyin Yılmaz, kişisel bakımlarını yaparak destek oldu. Salonunda depremzedeleri ağırlayan Yılmaz, gerçekleştirdiği kampanyayı duyan tüm ailelerin gelip ücretsiz hizmet alabileceğini belirtti.

"Sağ olsunlar ağabeylerim burada tıraş imkanımı sağlıyorlar"

Şanlıurfa’daki evi depremden hasar aldığı için ailesiyle birlikte Eskişehir’e gelen Enes Şeker, ücretsiz saç bakımı hizmeti alabileceğini sosyal medyada gördüğünü dile getirdi. Diğer depremzede ailelerin de bu hizmetten yararlanabileceğini söyleyen Şeker, "Ben ailemle birlikte Eskişehir’e Şanlıurfa’dan geldim. Şu anda öğretmenevinde kalıyoruz. Evimiz hasarlı, korktuğumuz için evimize hiç giremedik ve hiçbir eşyamızı alamadık. Ondan dolayı apar topar Eskişehir’e geldik. Burada sağ olsunlar öğretmenlerimiz, ailelerimiz bize yardım ettiler. Kıyafet ve barınma sağladılar. Burayı önce sosyal medyada fark etmiştim. Daha sonra kuzenim de burada yaşadığı için kendisi buraya gelebileceğimiz söyledi. Ben de hemen konumdan yerine baktım ve buraya ulaştım. Önce kendilerini aradım. Kendileri depremzede olduğum için yardımcı olabileceklerini söylediler. Ben de hemen geldim. Çok teşekkür ederim. Sağ olsunlar ağabeylerim burada tıraş imkanımı sağlıyorlar. Diğer depremzede aileler de kesinlikle buradan yararlanabilir" ifadelerini kullandı.

"Bugün birlik olma günü"

Salonlarının depremzede ailelere açık olduğunu vurgulayan Hasan Hüseyin Yılmaz, bu kampanyanın diğer meslektaşlarına da örnek olmasını istediğini belirtti. Ailelerin gelip her türlü hizmeti ücretsiz alabileceğini söyleyen Yılmaz, "Geçirmiş olduğumuz deprem gerçekten çok büyük bir felaket. Onların canı yandığı gibi bizlerin de canı yandı. Dört kere deprem bölgelerine gittik. Şehir şehir, kent kent, il il gezdik. Ve gittiğimiz yerlerden elimizden geldiğince servisler aracılığıyla buraya mağdur depremzede ailelerimi getirdik. Valiliğimizden Allah razı olsun. Devletimiz bu konuda çok destek çıkıyor. Bugünden sonra gidemeyeceğimiz için böyle bir kampanya başlattık. Eskişehir’e gelen tüm depremzedelerimize, tüm ailelerimize, tüm annelerimize, tüm kardeşlerimize salonumuzdaki tüm hizmetler ücretsizdir diye bir kampanya başlattık. İnşallah bu kampanya diğer kuaför arkadaşlarımıza da örnek olur. Onlar da inşallah kendi salonlarında kendi imkanları el verdiğince tüm hizmetleri sağlar. Bugün birlik olma günü. Bugünleri inşallah Allah’ın izniyle hep birlikte atlatacağız. Gördüğünüz gibi bugün salonumuz depremzede ailelerime açık. Biz de bundan çok gururluyuz. Bu kampanyayı duyan bütün depremzede aileler gelip ücretsiz hizmet alabilirler" diye konuştu.