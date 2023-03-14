Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde ikinci el eşya alım satımı yapan spotçular, depremzedelere eşya yardımında bulundu.

Eskişehir’de ikinci el eşya alım satımı yapılan spotçular, vatandaşların ikinci el eşyalarına rağbet gösterdiğini söyledi. İkinci el eşya alım satımı dükkanı sahibi Halis Özdoğru, satışların daha çok orta sınıf halk, polis, asker ve sağlık görevlilerine yapıldığını ifade etti. Özdoğru, kentte üniversite öğrencilerinin şu anlık eşya taleplerinin bulunmadığını belirterek, “Üniversiteler tekrar başladığında öğrencilerin talepleri artar. Şu anda askeri görevliler, polis görevlileri, hastane görevlileri alışveriş yapıyorlar. Orta sınıf halk gelip alışveriş yapıyor. Deprem bölgesinden depremzede vatandaşlarımız geldi. Onların evlerine ücretsiz bir şekilde eşyalarını verdik. Onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Vatandaşlar ihtiyaçları olduğu zaman gelip alışveriş yapıyorlar ve mağazalardan yüksek fiyata alınan eşyaları bizden daha düşük fiyata alıyorlar. Aynı orijinallikteki malı bizden daha ucuza alıyorlar. Bu nedenle bizleri tercih ediyorlar. Mesela 10 sene garantili çamaşır makinesi bizde 8 bin lira iken diğer mağazalarda bu fiyat 18 bin lira. Bizdeki ürünler mağazalardaki fiyatların yarı fiyatına satılıyor. Son günlerde satışlarımız Allah’a şükür güzel gidiyor. Ben yarı fiyatına satış yaptığım halde geçiniyorum” şeklinde konuştu.