Eskişehir’de bulunan Reşadiye Camii’nde cuma namazı öncesi, 6 Şubat’tan bu yana meydana gelen depremlerde başta vefat edenler olmak üzere afet bölgesindeki vatandaşlar için Mevlid-i Şerif okundu.

Eskişehir’de bulunan Reşadiye Camii’nde cuma namazı öncesi, 6 Şubat’tan bu yana meydana gelen depremlerde başta vefat edenler olmak üzere afet bölgesindeki vatandaşlar için Mevlid-i Şerif okundu.

Odunpazarı ilçesinde bulunan Reşadiye Camii’nde cuma namazı öncesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Vakıflar Genel Müdürlüğünce, 6 Şubat’tan bu yana meydana gelen depremlerden etkilenen vatandaşlar için Mevlid-i Şerif okutuldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü ekiplerince camiye gelen cemaate mevlit şekeri ikram edildi. Mevlid-i Şerif’in ardından, depremlerde vefat eden ve yaralananlar başta olmak üzere, afet bölgelerindeki vatandaşlar için dua edildi.