Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın müjdesini verdiği 45 bin öğretmen ataması için sözlü sınavlar, 18 il merkezinde yüz yüze ve 63 il merkezinde ise çevrim içi (video konferans) olarak gerçekleştiriliyor.

Eskişehir’de Odunpazarı ilçesi Cumhuriyet Anadolu Lisesinde gerçekleştirilen sözlü sınavlara öğretmen adayları çevrimiçi olarak katılıyor. İki dönem halinde gerçekleştirilecek olan sözlü sınavlar I. Dönem 10-11 Nisan 2023, II. Dönem ise 14-15 Nisan 2023 tarihleri arasında yapılacak. Mülakatlarda öğretmen adaylarına genel kültür, yorumlama ve eğitim bilimleri konu başlıklarından 4 soru sorulacak. 15 Nisan tarihinde son bulacak olan mülakatların sonuçları ise 18 Nisan tarihinde açıklanacak. 8 Mayıs tarihinde yerleştirme sonuçlarını öğrenecek olan öğretmenler, 1 Eylül tarihi itibarıyla görevlerine başlayabilecekler.

Öğretmenlik için atamaya esas teşkil eden 103 alandan atama yapılacak. 45 bin öğretmen alımında sınıf öğretmenliği için 7 bin 878 kontenjan, rehberlik alanına 3 bin 604, okul öncesi öğretmenliği 3 bin 269, ilköğretim matematik 2 bin 656, din kültürü ve ahlâk bilgisi alanı için 2 bin 604 kontenjan ayrıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın müjdesini verdiği 45 bin öğretmen ataması, son 20 yılda bir defada yapılan ilk ve en büyük öğretmen ataması olacak.

Sözlü sınav uygulamasına katılacak adaylara ve sınavlarda görevli komisyon üyelerine başarılar dileyen İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, eğitim ordusuna katılacak öğretmenlerin yarının aydınlık, güçlü ve müreffeh Türkiye’sinin inşasına yeri asla doldurulamayacak katkılarda bulunacaklarını ifade etti.