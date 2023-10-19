İsrail’in Gazze’deki hastaneye yönelik saldırısı sonrası ülke genelinde 3 günlük ulusal yas ilan edilmesiyle Eskişehir’deki bayraklar da yarıya çekildi.

Gazze Sağlık Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde İsrail’in El Ehli Baptist Hastanesi’ne düzenlediği hava saldırısında en az 500 kişinin öldüğünü duyurmuştu. Dünyanın pek çok noktasında protesto edilen saldırı sonrası dün öğle vaktinde Türkiye’deki bütün camilerde saldırıda vefat edenler için sela okutulması ve gıyabi cenaze namazı kılınmasının ardından ülke genelinde 3 günlük ulusal yas ilan edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, “Çoğu çocuk ve masum sivillerden oluşan binlerce şehidimize duyduğumuz saygının bir gereği olarak ülkemizde 3 günlük milli yas ilan edilmiştir” sözleriyle açıklanan karar sonrasında Eskişehir Valiliği’ndeki Türk bayrakları yarıya indirildi.