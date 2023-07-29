Eskişehir’de devam eden düğün sezonunda damatlık ve takım elbise satışlarında artış olurken, günlük kombin kıyafetler de vatandaşlar tarafından ilgi görüyor.

Yaz mevsiminin gelmesiyle açılan düğün sezonu, yoğun bir şekilde devam ediyor. Evlenecek çiftler gelinlik ve damatlık alışverişi yaparken, yakınları da takım elbise arayışına girdi. Eskişehir’in köklü alışveriş merkezlerinden Esnaf Sarayı ise takım elbise ve damatlık arayanların uğrak noktası oldu. Eskişehir’de 15 yılı aşkın bir süredir esnaflık yapan Abdullah Gökşin, bu yılın modası ve en çok tercih edilen ürünler hakkında bilgiler verdi.

“Takım elbisede en iyi renk siyahtır”

Uzun yıllardır klasik giyim sektöründe çalışan Abdullah Gökşin, on binlerce kişiye özel günleri için takım elbise sattığını söyledi. Son yıllarda sadece düğün için değil, günlük giyimlerde de bu tarzlar için kombin yapıldığını dile getiren Gökşin, “Vatandaşlarımız düğünlerde yakaları aksesuarlı olan modelleri tercih ediyorlar. Takım elbise alanların yüzde 90’ı siyah damatlık almayı tercih ediyor. Çünkü siyah renk, gelinliğin yanında daha şık duruyor ve daha sonrası için de kullanılabilir yakalara sahiptir. Diğer renklerin kumaş türleri farklı olduğu için gündelik kullanımı daha zor, o yüzden de en güzel siyahtır. İnsanların tercihi de bu yönde. Gündelik giyimde de genç grup özellikle kombin modelleri tercih ediyor. Alt kısmı ve üstü kısmı farklı grupları tercih ediyor. Bunların içerisinde yelekli ve yeleksiz olan gruplarımız var, müşterilerimiz yeleği sevdiği için o modelleri tercih ediyor. Büyük gruplarda da komple takım setlerimiz var. Onların fiyatları da şu an için makul seviyelerde bir insan yani 2 bin liraya da 3 bin liraya komple ayakkabısına kadar giyinebilir. Satışlarda azalma veya çoğalma durumu söz konusu değil. Düğün olduğu sürece işlerimiz oluyor. Çok şükür diyelim” dedi.