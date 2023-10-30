Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğünün Cumhuriyetin 100.yılı etkinlileri devam ediyor.

Etkinliklerin ilkinde 53 fotoğrafın yer aldığı ’Cumhuriyetin 100. Yılında Ormancılığımız’ fotoğraf sergisi açıldı. Serginin açılışıa Orman Bölge Müdürü İsmail Çetin de katıldı. Bir AVM’deki sergide Cumhuriyetin ilk yılları ile 1970’li yıllardan siyah beyaz fotoğraflar yer alıyor. Vatandaşlar sergideki fotoğrafları yakından inceledi. Sergi kasım ayı içinde başka yerlerde de tekrarlanacak.

Fotoğraf sergisinin ardından ise vatandaşlara ücretsiz fidan dağıtımı gerçekleştirildi. Eskişehir Orman Bölge Müdürü İsmail Çetin, vatandaşlara sedir fidanı hediye etti. Eskişehir Orman Fidanlığında yetiştirilen 3 yaşındaki 3 bin sedir fidanı gün boyu isteyenlere verildi.