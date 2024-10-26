Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Cumhuriyet Kupası Belediye Çalışanları Futbol Turnuvası” bir ay boyunca muhteşem müsabakalara ev sahipliği yaptı. Turnuvada belediye çalışanlarından oluşan 14 takım şampiyonluk mücadelesi verirken, Odunpazarı Başkanlık takımı Cumhuriyet Kupası’nın sahibi oldu.ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen “Cumhuriyet Kupası Belediye Çalışanları Futbol Turnuvası” büyük bir heyecanla sonuçlandı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 101. yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında düzenlenen “Cumhuriyet Kupası Belediye Çalışanları Futbol Turnuvası” ESKİ Futbol Sahasında gerçekleştirildi.

Bu yıl 18’inci kez düzenlenen turnuvada Büyükşehir Belediyesi ve Odunpazarı Belediyesi personelinden oluşan 14 takım şampiyonluk mücadelesi verdi. Büyük heyecana sahne olan turnuva final maçı ve kupa töreni ile tamamlandı.

Belediye çalışanlarının yeşil sahada ter döktüğü turnuvanın final maçı büyük bir heyecana sahne olurken, Cumhuriyet Kupası Belediye Çalışanları Futbol Turnuvası’nda Odunpazarı Başkanlık ve EBB Park Bahçeler takımının karşılaştığı final maçı golsüz geçti. Şampiyonu belirlemek için penaltılara kalan maçta “Odunpazarı Başkanlık, EBB Park Bahçeleri 5-4” yenerek kupanın sahibi oldu.

Diğer yandan ESTRAM ile Büyükşehir Başkanlık takımları da üçüncülük için yarıştı. “ESTRAM: 5 – EBB Başkanlık: 3” skoruyla final maçları son buldu. ESTRAM takımı hiç ceza almadığı için en centilmen fairplay ödülüne layık görüldü.

Maçların ardından ESKİ Futbol Sahasında gerçekleştirilen ödül törenine Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Ünal, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, ESKİ Genel Müdürü Oğuzhan Özen, belediye bürokratları, meclis üyeleri ve çok sayıda sporsever katıldı.

Hasan Ünal, böyle bir turnuvaya ev sahipliği yapmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyduklarını belirterek, takımları tek tek tebrik etti.

Başkan Kazım Kurt da, centilmence geçen mücadeleler sonucu Odunpazarı Başkanlık takımının şampiyon olmasından dolayı büyük gurur duyduklarını söyledi.

Konuşmaların ardından Odunpazarı Başkanlık takımına Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Ünal şampiyonluk ödülünü verirken, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ikinci olan EBB Park Bahçelere, ESKİ Genel Müdürü Oğuzhan Özen ESTRAM’a üçüncülük ödülünü, Odunpazarı Belediye Başkan Yardımcısı Emre Genç de ESTRAM’a centilmenlik ödülünü takdim etti.