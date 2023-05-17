Eskişehir’de Cumhur İttifakı’nın il başkanları ve temsilcileri Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçim gündemi ile bir araya geldi.

Geçtiğimiz pazar günü gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimi sonrası Cumhur İttifakı değerlendirme toplantısı yaptı. Toplantıda 28. Dönem’de Eskişehir’i Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde temsil edecek Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Prof. Dr. Ayşen Gürcan ile AK Parti İl Başkanı Süleyman Reyhan, MHP İl Başkanı İsmail Candemir, Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Osman Mandacı ve BBP MKYK Üyesi Ahmet Namık Akdoğan yer aldı. Genel değerlendirmenin yapıldığı toplantıda 28 Mayıs’ta ikinci turu gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçimi için de atılacak adımlar konuşuldu.