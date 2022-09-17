Eskişehir’de çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alınırken, havadan müdahale sonlandırıldı.

Eskişehir’de çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alınırken, havadan müdahale sonlandırıldı.

Eskişehir’in Han ilçesine bağlı Akhisar Mahallesi ile Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesine bağlı Kıyır köyü arasında kalan bölgede çıkan orman yangına müdahaleler devam ediyor. Günün son ışıklarına kadar hem karadan hem de havadan devam eden müdahaleler sonucunda yangın kısmen kontrol altına alındı. Havanın kararmasıyla birlikte uçak ve helikopter ile müdahale sona erdi. Ormanlık alanın iç kısımlarında kalan küçük ateşli kısımların söndürülmesi için ise ekiplerin yerden müdahalesi devam ediyor.

Devam eden çalışmalar için Afyonkarahisar ve Kütahya’dan takviye ekipler bölgeye sevk edildi. Öte yandan yangının çıkış sebebi araştırılırken ilk kıvılcımın Afyonkarahisar’ın Kıyır köyü tarafından çıktığı ve Eskişehir’in Han ilçesi Akhisar Mahallesi kısmına sıçradığı öğrenildi.