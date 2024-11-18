Eskişehir’in Sarıcakaya ilçesinde yapılan zeytin hasadında dönümden 2 ton ürün alınırken, çiftçiler bu durumun son yılların en iyi verimi olarak değerlendirdi.

Sarıcakaya ilçesi Laçin Mahallesi’nde yapılan zeytin hasadında ürün verimi açısından çiftçinin yüzü güldü. Dönümden 2 ton zeytin alan çiftçiler 6 ile 7 kilo üründen ise 1 litre zeytinyağı elde edildiğini aktardı. Çiğ zeytinin kilogram fiyatı ise pazarda 100 TL olarak belirlendi. Elle ve makinayla dikkatlice toplanan zeytinin verimi son yılların en iyisi olarak değerlendirildi.