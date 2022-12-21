Eskişehir’de kiraladığı iş makinesini Afyonkarahisar’da maden ocağına satarak dolandırıcılık yaptığı iddia edilen bir şahıs yakalanırken, bahse konu araç sahibine teslim edildi.

Eskişehir’de kiraladığı iş makinesini Afyonkarahisar’da maden ocağına satarak dolandırıcılık yaptığı iddia edilen bir şahıs yakalanırken, bahse konu araç sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgilere göre, İnönü İlçesi Dutluca Mahallesi’nde meydana gelen dolandırıcılık olayıyla ilgili İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İnönü İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı. Yapılan araştırmalar neticesinde, şüpheli şahsın Kütahya’dan kiraladığı ve Eskişehir’de teslim aldığı yaklaşık piyasa değeri 350 bin TL olan iş makinesini, Afyonkarahisar’da sattığı tespit edildi. Yürütülen teknik ve istihbarat çalışmaları sonucunda, Afyonkarahisar ilinde iş makinesinin satıldığı tespit edilen mermer ocağına giden jandarma ekipleri, bahse konu araca el koyarak sahibine teslim etti. Şüpheli şahıs ise Eskişehir’de yapılan operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli hakkında adli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.