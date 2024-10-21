Ülke genelinde eş zamanlı olarak düzenlenen orman temizliği etkinliği, bürokratların ve gençlerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü’nün işbirliği ile 81 ilde eş zamanlı olarak ‘Orman Benim’ kampanyası hayata geçirildi. Ülke genelinde başlatılan kampanya çerçevesinde Eskişehir’de de Kocakır Mevkii’nde temizlik yapıldı. Orman temizliği ekinliğine, Eskişehir Vali Yardımcısı Yakup Güney, Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Osman Ercan, Eskişehir Orman Bölge Müdürü İsmail Çetin ile çok sayıda genç katıldı.