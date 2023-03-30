Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından, Eskişehir’de akşam saatlerine kadar sağanak şeklinde kar yağışlı geçeceği belirtilirken, zirai don tehlikesine karşı uyarı yapıldı.

Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nin yayınladığı hava tahmin raporunda, Eskişehir’in de içinde bulunduğu bölge genelinin akşam saatlerine kadar sağanak şeklinde kar yağışlı olacağı bildirildi. Hava sıcaklıklarının gün içinde 1, 3 derece artacağı beklenirken, gecenin en düşük hava sıcaklığının 4, 6 derece azalacağı tahmin ediliyor. Yapılan açıklamada, tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşlar başta olmak üzere zirai don tehlikesine karşı tedbirli olunması gerektiği konusunda uyarı yapıldı.