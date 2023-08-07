Eskişehir’de bir vatandaşın kanepeyi parçalayarak sokakta bulunan çöp konteynerinin kenarına atması pes dedirtti.

Eskişehir’de çöp konteynerlerinin etrafındaki nahoş görüntüler bitmek bilmiyor. Bu kez duyarsız davranışın adresi, Tepebaşı ilçesi Cumhuriye Mahallesi Temel sokak. Söz konusu sokakta yer alan bir çöp konteynerinin arkasındaki kaldırıma atılan kanepe parçaları dikkat çekti. Kaldırımın büyük bir bölümünü kaplayarak bulunduğu alanda yaya geçişini zorlaştırdığı görülen kanepe parçalarının atılış şekli hayret ettirdi. Sokaktan geçen bazı vatandaşlar ise kötü görüntü oluşturan manzara karşısında “Hala çöp atmasını bilmeyen vatandaşlar var. İnsanların artık duyarlı olması gerekiyor. Bu görüntüleri görmek istemiyoruz. Çevreyi korumalıyız” yorumlarında bulundular. Kentte geçtiğimiz günlerde de farklı sokaklardaki çöp konteynerlerinin çevresinde benzer görüntülere rastlanılmıştı.