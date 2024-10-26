Eskişehir’in Çifteler ilçesinde meydana gelen silahla yaralama olayına dair çalışma başlatan polis, olayın failini, suç aletleriyle birlikte yakaladı.
Edinilen bilgiye göre, Çifteler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçedeki pazar yeri alanında meydana gelen ateşli silahla kasten yaralama olayına ilişkin çalışma başlattı. Ekiplerin detaylı çalışması sonucunda M.K. simli şahıs yaralayan İ.B.Ç. isimli şahıs yakalandı. Ekiplerce İ.B.Ç.’nin olayda kullandığı 1 ruhsatsız tabanca, 6 adet fişek ve 1 bıçak ele geçirildi. İ.B.Ç. isimli şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: iha