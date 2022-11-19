Eskişehir’de 340 polis ve 1 tim çevik kuvvet ile yapılan geniş çaplı denetimde 7 bin 649 şahıs, 648 araç ve 88 umuma açık yer kontrol edildi.

Eskişehir’de 340 polis ve 1 tim çevik kuvvet ile yapılan geniş çaplı denetimde 7 bin 649 şahıs, 648 araç ve 88 umuma açık yer kontrol edildi.

Dün gece saatlerinde İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından geniş çaplı denetim gerçekleştirildi. Toplamda 340 polisin ve 1 tim çevik kuvvet ekibinin gerçekleştirdiği denetimlerde, 88 umuma açık işletme kontrol edildi. Ekiplerin gerçekleştirdiği çalışma sonucu toplamda 7 bin 649 kişi ve 648 araç sürücüsü denetlendi.

Çeşitli suçlardan aranan 15 kişi yakalandı

Ekiplerin gerçekleştirdiği kimlik sorgulamalarında toplam 15 aranan şüpheli yakalandı. Aranan 15 şahsın yanı sıra 6 şahsın da yoklama kaçağı olduğu tespit edildi.

İşletmeler ve araç sürücüleri de denetlendi

Ekiplerin gerçekleştirdiği geniş çaplı denetimde, toplam 88 umuma açık yer kontrol edildi. Yapılan incelemeler sonucu 16 işletmeye adli ve idari işlem yapıldı. Ayrıca araçlara yönelik denetimlerde ise 648 araç kontrol edildi. Toplam 36 araç sürücüsüne 34 bin 43 lira idari para cezası kesildi.