Eskişehir’de bir çocuğun, duraktan hareket etmeye hazırlanan tramvayın arka kısmına tutunma görüntüsü tepki çekti.

Eskişehir’de bir çocuk, İki Eylül Caddesi’ndeki Çarşı tramvay durağında hareket etmeye hazırlanan tramvayın arka kısmındaki hareketleri dikkat çekti. Dün akşam saatlerinde Osmangazi Üniversitesi - SSK seferini yapan bir tramvayın Çarşı durağından hareket etmesine kısa bir süre kala bir çocuğun tramvaya dışardan tutunduğu görüldü. Tramvay trafiğinin yoğun olduğu caddede küçük çocuğun kimseye aldırış etmeden bu tehlikeli hareketleri bazı vatandaşlar tarafından tepki çekti.

Geçtiğimiz günlerde de yine Eskişehir’de bazı çocukların tramvayın arkasına tutunarak yolculuk yaptığı görülmüştü.