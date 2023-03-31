ESKİŞEHİR (İHA) – Ülke genelinde yüzbinlerce genç gibi Eskişehir’deki binlerce aday da hafta sonu gerçekleşecek Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’na katılacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayınlanan 2023 Sınav Takvimi’ne göre, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 2 Nisan Pazar 2023 tarihinde yapılacak. Gerçekleşecek sınav saat 10.15’de başlayacak ve 13.00’a kadar devam edecek. Sınavın geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da çokça ilgi gördüğü belirtiliyor. Edinilen bilgilere göre gerçekleşecek 2023 MSÜ Sınavına yaklaşık 610 bin başvuru yaptı.

Ülke genelinde olduğu gibi Eskişehir’de de binlerce aday Anadolu Üniversitesi başta olmak üzere birçok okulda sınava girecek. Adaylar sınav öncesi hem bilgilerini pekiştirmeye çalışırken, hem de fiziki yeterliklerini arttırmak için kurslarda, spor salonlarında ve benzer mekânlarda hazırlıklar yapıyor. Bu sınavdan başarı ile geçen gençler, önce fiziki yeterlilik sınavına gidecek, ardından da mülakata katılacak.