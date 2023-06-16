Eskişehir’de yan taraftaki inşaat çalışmaları nedeniyle yıkılan binanın yıkılma anına ait güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı.

Dün akşam saatlerinde Şirintepe Mahallesi Kocadağ Sokak’ta bir inşaat için temel kazılması nedeniyle yanındaki 3 katlı binanın temeli kaymaya başlayıp sonra da binanın büyük bir bölümü yıkıldı. Olaydan sadece saatler önce durumdan endişe duyup yapıyı boşaltan bina sakinleri, evlerinin yıkılışını üzüntü ile izledi. İnşaat çalışmalarında binanın yıkılma anına ait güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Yıkılan binayla birlikte büyük bir toz bulutunun çevreyi sardığı, insanların ise sağa sola kaçıştığı görüntülerde görünüyor.