Eskişehir Bilecikliler Eğitim Kültür Sosyal Dayanışma Derneği tarafından düzenlenecek Bilecikliler Şenliği ve Tanıtım Günleri 26-27-28 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek.

Eskişehir Bilecikliler Eğitim Kültür Sosyal Dayanışma Derneği tarafından düzenlenecek Bilecikliler Şenliği ve Tanıtım Günleri 26-27-28 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek.

Dernek Başkanı Ahmet Saraç, şenliğin ilk olarak Porsuk Bulvarı’nda düzenlenecek kortejle başlayacağını belirtti. Şenliğe herkesi davet eden Saraç, "Kortejde hem Eskişehir’de bulunan Bilecik il ve ilçe dernekleri, hem de Bilecik’ten gelen dernekler yer alacak ve yürüyüş Odunpazarı Meydanı’nda son bulacak. Meydanda kurulacak 40 adet çadırlarımızda, il ve ilçelerimizden katılanlar, yöremizi tanıtıcı el yapımı lezzetler, el işleri, el sanatları, yazarlarımız, tarihçilerimiz ve birçok alanda Bilecik ilimizi ve ilçelerimizi tanıtıcı belki de hiç karşılaşmadığınız birçok ürününü sunacaklar” şeklinde konuştu.

İlk kez yapılacak

İlk kez yapılacak şenliğin, Eskişehir’de ses getireceğini ifade eden Saraç, şöyle konuştu:

“Hemşerilerimizin bireysel olarak yöremizi tanıtmak adına Osmanlı - Bozüyük mehteranımızla başlayan program, Sultan Okçuluk Kulübü’nün ok atımı ve okçuluğun tanıtımı ve tarihçesi olacak. Cuma günü devam eden programımızda yine yöremizin folklor grupları sahne alacak. Devamında ise; yöremize özgü Yenipazar ilçemizin Kurşunlu köyünden gelen Bedriye Engin ve ekibi ile kına merasimi temsili olarak gösterime sunulacak. İlerleyen saatlerde Bozüyüklü ses sanatçımız Olcay Gülpınar sahne alacak ve coşkulu bir gece ile cuma günü programımız son bulacak.”

Üç gün sürecek

Şenliğin Cumartesi ve Pazar günü de devam edeceğini aktaran Saraç, son 2 günün programını ise, “27 Ağustos Cumartesi günü alanda başlayan etkinliğimiz alanda Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nden katılan öğretim görevlilerimiz ile il ve ilçelerimizin tarihten bugüne tanıtım ve anlatımı yapacaklar. Yine alanda folklor ve Zeybek gösterilerimiz, yerel ürünlerin tanıtımı, farklı gösteriler ve yine akşam Gölpazarlı sevilen ses sanatçımız Seher Aksoy ile devam edip gecemizi sonlandıracağız. 28 Ağustos, Pazar günü çadır ziyaretleri, Zeybek gösterileri, mehteran, katılımcılara karikatür sunumu ile pazar günü etkinliğimiz saat:16:00’da son bulacak. Türkiye’nin tüm illerinde bulunan hemşerilerimizi ve tüm Eskişehirlilerimizi bu farklı ve eğlenceli etkinliğimize davet ediyoruz" şeklinde özetledi.