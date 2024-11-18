Eskişehir’de Belçika’ya ‘Gurbet Yolculuğu’ 60. Yılı etkinlikleri kapsamında ‘Gurbetten Sılaya Uzanan Hasret Köprüsü’ temalı konferans Eskişehir Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlendi. Konferansa; Eskişehirli ve Emirdağlı gurbetçiler ve Eskişehir halkı katıldı.

Konferansın Genel Koordinatörü Ahmet Urfalı, Emirdağ Platformu Başkanı Habib Umutoğlu ve Avrupa Platformu Başkanı Sebahattin Tetik’in katkı ve destekleriyle gerçekleştirilen etkinliklerin birinci oturumunda; ‘Göç/Gurbet Paneli, Göç Fotoğrafları Sergisi, Göç Slayt Gösterimi’ yapıldı. Konferansa; Eskişehir Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi, Prof. Dr. Kemal Yakut, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Köksal, Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rıdvan Kozluk, Doç. Dr. Ünal Ayrancı ve Ahmet Urfalı konuşmacı olarak katıldı. Konferansın moderatörlüğünü Dr. Figen Emeksiz Ayrancı yaptı. Yoğun ilgi gören konferansta konuşmacılar; ‘Eskişehir ve Emirdağ’dan Belçika’ya göçün kültürel, tarihi, sosyal ve psikolojik yönleri’ ayrıntılı olarak ele aldılar.

‘Gurbetten Sılaya Uzanan Hasret Köprüsü’ konferansı iki oturumda gerçekleştirildi. Konferansın Genel Koordinatörü Ahmet Urfalı, yaptığı konuşmasında, ‘’Kültürel ve sanat etkinliklerimiz; planladığımız program dahilinde Eskişehir, Brüksel, Emirdağ ve Afyonkarahisar’da sürdürülmekte olup, yıl sonuna kadar tamamlanacaktır’’ dedi.

Programın sonunda, konuşmacılara teşekkür belgeleri takdim edildi.