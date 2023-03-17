Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen kurucusu olduğu ve halen başkanlığını yaptığı Eğitim Sağlık ve Bilimsel Araştırma Çalışmaları Vakfı’na (ESBAV) bağlı Özel Çağdaş Okulları’na deprem bölgesinden gelen bir öğrencinin başörtüsü gerekçe gösterilerek alınmadığı iddiası üzerine Eğitim-Bir-Sen okul önünde eylem gerçekleştirdi.

Yaşanan olayın ardından okul önünde toplanan Eğitim-Bir-Sen üyeleri, açıklama yaparak uygulamaya tepki gösterdi. Eğitim-Bir-Sen 1 Nolu Şube Başkanı İbrahim Akar’ın açıklamalarının ardından üyeler, okul kapısına siyah çelenk bırakarak eylemlerini sona erdirdi.

“28 Şubat sürecini anımsatan bu tavır akıllara durgunluk veriyor”

Yapılan basın açıklamasında konuşan Eğitim-Bir-Sen 1 Nolu Şube Başkanı İbrahim Akar, şu ifadeleri kullandı:

“Özel Çağdaş Okulları’, kayıt için gelen, Hatay’da deprem afetini yaşamış, T.İ. isimli 9’uncu sınıf öğrencisini sırf başörtülü olduğu gerekçesiyle okula kabul etmiyor. Aile kayıt için okula geldiğinde, ‘Okula bu şekilde mi geleceksin?’ sorusuna maruz kalıyorlar. Böyle çağdışı bir durum akıllarına bile gelmediği için sorunun okul üniforması olduğunu düşünüyorlar ve üniforma alacaklarını ifade ediyorlar. Fakat çok geçmeden okul müdürünün ‘Başındakiyle mi geleceksin?’ sorusuyla kastettiği şeyin başörtüsü olduğunu hayretler içerisinde kalarak anlıyorlar. Okul Müdürü İsmail Samur gerekçe olarak, ‘Bu okulda hiç başörtülü öğrenci yok. Burada zorlanırsın’ diyor ve 28 Şubat’tan zihinlerimize kazınan ‘ikna odası’ taktiğiyle öğrenciyi başka bir okula göndermeye çalışıyor. Öğrenci ve velisi yaşadıkları olayın üzüntüsü ve şaşkınlığıyla okuldan ayrılıyor. Kendisiyle görüştüğüm öğrenci velisi konu hakkında Eskişehir Valiliği’ne gereken şikâyette bulunduğunu ifade etti. ‘Depremde onlarca yakınımızı kaybettik, ama bu olay bize çok daha acı geldi’ diyor. Bir depremzede çocuğa başındaki başörtüsünden dolayı 28 Şubat sürecini anımsatan böylesi bir tavrın takınılması akıllara durgunluk verecek derecededir. Bu çirkin davranışın sorumlularını şiddetle kınıyoruz”.