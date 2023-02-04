Eskişehir İl Basketbol Temsilciliği tarafından düzenlenen ligler sona erdi.

Eskişehir İl Basketbol Temsilciliği tarafından düzenlenen ligler sona erdi.

Eskişehir İl Basketbol Temsilciliği koordinatörlüğünde düzenlenen ligler sona erdi. Büyük Erkekler Mehmet Nama Basketbol Ligi başta olmak üzere U18 Erkekler Mustafa Dökmeci Basketbol Ligi, U16 Murat Özgü Basketbol Ligi, U18 Kızlar ve U16, U14 Emrah Fidan Basketbol Ligi; 4 Ekim tarihinde başlamış olup 29 Ocak tarihinde sonlandı. Müsabakalara toplamda 44 takım ve 560 sporcu katılım gösterdi. Şehit Anıl Gül Spor Salonu’nda gerçekleştirilen etkinlikte, turnuvalarda mücadele edilen sporcular, antrenörler ve yöneticiler tebrik edildi.