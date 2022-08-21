Eylül ayında Eskişehir’de Aday Hakem ve Masa Görevlisi Kursları düzenleyeceklerini bildiren İl Basketbol Temsilcisi İhsan Küçükaycan, “Bu şehrin dinamizmini basketbola yansıtmak istiyoruz” dedi.

Eylül ayında Eskişehir’de Aday Hakem ve Masa Görevlisi Kursları düzenleyeceklerini bildiren İl Basketbol Temsilcisi İhsan Küçükaycan, “Bu şehrin dinamizmini basketbola yansıtmak istiyoruz” dedi.

Eskişehir İl Basketbol Temsilcisi İhsan Küçükaycan, eylül ayı itibarıyla Eskişehir’de Türkiye Basketbol Federasyonu koordinatörlüğünde Aday Hakem ve Masa Görevlisi kursları düzenleyeceklerini belirtti. Eğitimlere başlama tarihine yakın bir süre içerisinde İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nün ve Basketbol İl Temsilciliği’nin resmi sosyal medya hesaplarından duyuru yapacaklarını aktaran İhsan Küçükaycan, aynı zamanda Eskişehir’de 8 C Klasman hakemlerinin görev yaptığından bahsetti. Basketbolun sadece oyuncu ve kulüplerden ibaret olmadığını dile getiren eski saha komiseri Küçükaycan, “Bir kentte üst seviyelerde hakemlerin ve gözlemcilerin bulunması, o bölgenin basketbol başarısını katlayacaktır” dedi.

“Hedefimiz, insanları basketbol sahalarına çekmek”

Özel firmaların sponsorluğunda her ay 3’e 3 basketbol maçları planladıklarını kaydeden Küçükaycan, konuyla alakalı olarak sözlerine şu şekilde devam etti:

“3’er kişinin oynadığı ve 2 yedek oyuncunun bulunduğu takımlar ile 3’e 3 müsabakalar olacak. Tek potada gerçekleşen maçlarda hedef kitlemiz 35 yaş ve üzeridir. Şu an 10 takımımız var ve bu sayı giderek artıyor. Hedefimiz, insanları basketbol sahalarına çekmek. Güzel basketbol müsabakaları ve seyirciler ile ilgiyi yüksek tutup büyük takımların ortaya çıkması için bir zemin hazırlıyoruz.

“Bu şehrin dinamizmini basketbola yansıtmak istiyoruz”

Eskişehir basketbolunu eski günlerinden daha ileri bir seviyeye taşımak istediğini dile getiren Küçükaycan, “Velilerden ricamız, evlatlarını basketbola yöneltsinler ve spora teşvik etsinler. İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nün projelerini yakinen takip ediyorum ve basketbol adına ortak çalışmalar planlıyoruz. Bu şehrin dinamizmini, basketbola yansıtmak istiyoruz” şeklinde konuştu.